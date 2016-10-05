العراق تستدعي سفير أنقره بسبب الوجود العسكري التركي

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من أن إبقاء قواتها في شمال العراق قد يؤدي إلى «حرب إقليمية» وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم.

وتحدث العبادي في مؤتمر صحافي مساء أمس وعلق على قرار البرلمان التركي الأسبوع الماضي تمديد تفويض يسمح بتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية عاماً آخر.

وقال العبادي إنه طلب أكثر من مرة من الجانب التركي عدم التدخل في الشأن العراقي. وعبر عن تخوفه من أن تتحول «المغامرة التركية» إلى حرب إقليمية.

وأضاف إن تصرف القيادة التركية «غير مقبول»، لكنه قال إنه لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا.

وصوت البرلمان العراقي أمس على نص يدين قرار البرلمان التركي.

وتقول تركيا إنها نشرت قوات في قاعدة بشمال العراق العام الماضي في إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد حتى تقاتل تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات شاسعة جنوبي المنطقة الحدودية حول مدينة الموصل وفي سورية المجاورة أيضا.

وتقول الحكومة العراقية إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة وتصف القوات التركية بأنها قوات احتلال.

من جهة ثانية، أعلن متحدث باسم الخارجية العراقية في بيان اليوم إن الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد للاحتجاج على ما وصفته بتصريحات أنقرة 'الاستفزازية' بشأن الإبقاء على قوات تركية في شمال العراق.