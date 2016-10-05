العبدالله : يعد انتهاك للقانون الدولي ويؤثر على كل دول العالم

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء يتابع بقلق واهتمام بالغين رفض الكونغرس الأميركي فيتو الرئيس أوباما على قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) لكونه مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي أرست العلاقة بين دوله قوانين قائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدولة.



وقال العبدالله أن المجلس يؤكد أن سن قوانين تخل بتلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي من شأنه التأثير على كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والتأثير على الجهود والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف «يأمل المجلس بإعادة النظر في قانون جاستا لتجنب التبعات الخطيرة له».