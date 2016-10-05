جابر المبارك: المواطنين بين عيوننا ولا نرضى أي ضرر لهم

علن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم تقديم 75 لتر بنزين للمواطن، وهو ما يعادل 30 % من قيمة زيادة البنزين.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع السلطتين، إن سمو الأمير أكد على وجوب الإصلاح الاقتصادي دون المساس بالمواطن.

وذكر الغانم أنه «تم الأخذ بتوصية اللجنة المالية بدعم المواطن كي لا يتأثر بزيادة الأسعار»، لافتا إلى أن تحرير سعر النفط لا يعني ارتباطه بسعر النفط عالميا.

وشرح الغانم قائلا إن «تحرير السعر ليس معناه وفق السعر العالمي، وإنما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية، وهذا يوفر على الدولة مئات الملايين ويقلل الكلفة على المواطنين».

وأفاد بـ«أننا حصلنا على وعود من وزير التجارة والصناعة بمراقبة الأسعار، وإذا لوحظ أن هناك زيادة بالأسعار فإن للنواب أدواتهم الرقابية».

وقال الغانم إن «دور النائب هو مراقبة تنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه اليوم، وفي النهاية هي توجيهات سمو الأمير بعدم المساس بالمواطن».

وكان النائب عبدالله المعيوف أعلن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أزمة البنزين انتهت بالاتفاق على تحرير الأسعار وإعطاء 75 لتر بدون مقابل شهريا لكل مواطن يحمل رخصة قيادة.

وكان اجتماع السلطتين بدأ في مكتب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء.

وعقد الاجتماع النيابي – الحكومي المخصص لمناقشة قضية البنزين برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وحضر الاجتماع 38 نائبا بالإضافة إلى 7 وزراء.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعد اجتماع السلطتين، إن «المواطنين بين عيوننا ولا نرضى أن يتضرروا من أي قرارات».