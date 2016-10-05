وفاة طفلة كويتية شنقاً .. بالخطأ

لفظت طفلة كويتية ٩ سنوات انفاسها الاخيرة قبل وصولها الي مستشفي الجهراء جيث كانت تلهو في منزل اسرتها بالجهراء حسب افادة الاب والذي نقلها الي المستشفي وخنقت نفسها بالخطا بحبل وفتح تحقيق في وفاة الطفلة