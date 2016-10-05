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جرائم و قضايا
وفاة طفلة كويتية شنقاً .. بالخطأ
5/10/2016 الآن - محمد الكندري 6:58:58 PM
لفظت طفلة كويتية ٩ سنوات انفاسها الاخيرة قبل وصولها الي مستشفي الجهراء جيث كانت تلهو في منزل اسرتها بالجهراء حسب افادة الاب والذي نقلها الي المستشفي وخنقت نفسها بالخطا بحبل وفتح تحقيق في وفاة الطفلة
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وفاة طفلة كويتية شنقاً .. بالخطأ
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