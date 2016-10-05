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6/10/2016 12:30:52 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- 563174 رخصة قيادة يحوزها الكويتيون.. اجتماع السلطتين: 7 دنانير واستجواب.. «الدستورية» تنظر طعون البصمة الوراثية 17 الجاري.. «الخارجية الأميركية» لـ «الأنباء» : «جاستا» تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية


5/10/2016  الآن - صحف محلية  11:51:54 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- 563174 رخصة قيادة ...
من الجريدة

الجريدة

اجتماع السلطتين: 7 دنانير واستجواب

 «الدستورية» تنظر طعون البصمة الوراثية 17 الجاري

 تخفيض «بدل السكن»... هدية المعلمين الوافدين في يوم المعلم!

 الأنباء

«الخارجية الأميركية» لـ «الأنباء» : «جاستا» تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية

 الحكومة: لا مساس بأي دعوم مباشرة للمواطنين

 60 ديناراً بدل السكن الجديد للمعلمين والمعلمات الوافدين

 النهار

الحمود: إجراءات قانونية لإنشاء «هيئة للسياحة»

«البلدية»: مواقف متعددة الأدوار في المناطق المزدحمة

 الراي

46 دولاراً للبرميل «إذا تحررت الأسعار» = 120 فلساً للممتاز و130 للخصوصي

 563174 رخصة قيادة يحوزها الكويتيون

 


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