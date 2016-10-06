'صندوق النقد ' : انخفاض أسعار النفط سيستمر لسنوات

أشار مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد الى أن قرار منظمة «أوبك» بخفض إنتاج النفط هو «أمر مميز في حد ذاته»، ولكنه توقع أن «أسعار النفط ستظل خلال السنوات الخمس المقبلة أقل بكثير من أسعار ما قبل عام 2014».

وكشف في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته اليوم أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن «إعادة إعمار سورية ستتكلف من 150 إلى 200 مليار دولار، وتستغرق 20 عاما؛ أي جيلاً بأكمله، للوصول إلى مستويات الدخل التي كان عليها الاقتصاد السوري في عام 2010 قبل اندلاع الصراع، أي لنعود فقط إلى ما كانت عليه سورية».

وقال إن «ما قامت به السعودية من إصلاحات وإصدار رؤية 2030 الطموحة، كان مثيراً للإعجاب ومبهرا، وكل الإجراءات الشجاعة التي تقوم بها المملكة هي أمر جيد للمضي قدما للأمام، والسيطرة على الإنفاق العام».

وعن اتفاق القرض المصري مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، قال: «نقوم الآن بالتأكد من حصول مصر على التمويل الكافي للبدء في رفع البرنامج إلى مجلس المحافظين بالصندوق وإعلان البدء في إعطاء القرض للسنة الأولى. وسنعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، لمعرفة مدى التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات، وأعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري».

وأضاف:«مصر دولة قوية، لكنها تعاني عددا من المشكلات الملحة، مثل الانخفاضات الكبيرة في معدلات النمو وعجز الموازنة الكبير الذي يقوض القدرة على الاقتراض، ويراكم من الدين العام، إضافة إلى مشكلات سوق الصرف الأجنبي التي تزداد بشكل كبير. ويحتاج سوق الصرف نوعا من المرونة ليكون الاقتصاد أكثر تنافسية»

وشدد على ضرورة «تنفيذ الإصلاحات مع مراعاة الطبقات الأكثر تعرضا لتأثيرات هذه الإصلاحات».

وأوضح أن مصر «ستحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكن لن يتم صرف القرض في دفعة واحدة، وإنما ستحصل على جزء وبعد ستة أشهر تحصل على جزء آخر، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة. لكن إذا لم تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات وفق هذا الجدول الزمني، فإننا سنوقف إعطاء بقية الدفعات من القرض لمصر».