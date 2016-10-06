إصطدم بدورية أمنية وعثر بحوزته على حبوب يشتبه بانها مخدرة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه اثناء قيام أحد الدوريات الامنية التابعة لقطاع الأمن العام بمهامها في منطقة المهبولة تم استيقاف احدى المركبات الا ان قائد المركبة لم يمتثل لتعليمات رجال الامن وقام بالفرار من الموقع.

واوضحت الادارة انه تم متابعة المركبة من قبل الدوريات الامنية واستمر قائدها بالهرب وبسرعة جنونية وعمد الى تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء الى ان اصطدم بمركبة اخرى واحدى الدوريات الامنية مما تسبب بأضرار مادية بهما.



واشارت الادارة الى انه تم ضبط قائد المركبة ، بعد قيامه بمقاومة رجال الامن كما تم ضبط شخص اخر كان برفقته مواطن آخر ، وعثر بحوزتهما على كيس صغير بداخله مواد وحبوب يشتبه بانها مخدرة، وتم تحويلهما الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.