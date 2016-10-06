وفيات الخميس 6 أكتوبر 2016

ناصر عيد سالم الزامل، «49 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الزامل، سلوى، ق3، ش7، م24، للنساء: فهد الأحمد، ق3، ش329، م30، ت: 50956555 – 99640558.

جاسم محمد حسن الزيد، «76 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الدوحة، ق1، ش6، م43، ت: 99530093 – 51622667.

عبدالرضا احمد علي الهزيم، «76 عاماً»، شيع، للرجال: المنصورية، حسينية الأئمة «الهزيم»، للنساء: العديلية، ق3، ش35، م31، ت: 55007337.

عبدالعزيز عمر عبدالله المقيصيب، «93 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله السالم، ق1، شارع هرم بن سنان، م25، ديوان القعود، للنساء: عبدالله السالم، ق4، ش عبدالوهاب الفارس، م25، ت: 99446667 – 22530661.

فاطمة علي احمد عبدالرحيم الكندري، ارملة عبدالرحمن احمد محمد الكندري، «72 عاماً»، تشيع غدا ، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: المنقف، ق2، ش22، م21، ت: 90010210.

فاضل لفتة محمد المطيري، «65 عاماً»، شيع، للرجال: الفنطاس، ق2، ش101، م13، مقابل شاطئ العقيلة، ديوان العميري، للنساء: الفنطاس، ق2، ش9، م13، ت: 66780508 – 67787757 – 51447711 – 99060828.

خديجة محمد غلوم صفر، زوجة حميد محمد حسين كمال، «71 عاماً»، شيعت، بنيد القار، حسينية عاشور، للنساء: بنيد القار، مسجد الشيرازي، ت: 66005559 – 50256060.

تسواهن مكطوف خابط، زوجة فاضل حسن الهندال، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: الجابرية، ق11، ش108، حسينية البلوش، للنساء: الجابرية، ق7، ش12، م441، ت: 99665212 – 55111703.