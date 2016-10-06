النرويج تتجه إلى حظر الحجاب في المدارس

د ب أ – قال وزير التعليم النرويجي “توربيورن رو إيزاكسن” اليوم الخميس إن بلاده بصدد إعداد خطوط عريضة لمنع الطالبات من ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه.

واضاف ” إيزاكسن ” في رسالة إلكترونية إلى وكالة الأنباء الألمانية :” نعتقد من وجهة نظرنا أن النقاب الذي يغطي كامل الوجه لا يتناسب مع العملية التعليمية حيث أنه يعوق عملية التواصل”.

واستطرد وزير التعليم قائلا :” ستحقق الحكومة في إمكانية تنظيم استخدام مثل هذه الملابس في مراكز الرعاية النهارية والمدارس والجامعات”.

وفي وقت سابق، قال ” إيزاكسن ” لهيئة الاذاعة النرويجية الرسمية “إن آر كيه ” إنه “سيتم حظر استخدامه [النقاب]، ولكن ليس عن طريق القانون.”

وينتمي “إيزاكسن” إلى حزب المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء إرنا سولبرج التي تقود البلاد في تحالف مع الحزب التقدمي اليميني الشعبوي.

ويدعم الشعبويون فرض حظر النقاب ، وكذلك حزب العمال المعارض.

ويعارض الحظر، الاتحاد الوطني للطلبة، وهو أكبر اتحاد في النرويج ويبلغ عدد أعضائه 230 ألف عضو، قائلا إن الابحاث الموجودة لا تكفي لدعم فكرة أن النقاب الذي يغطي كامل الوجه يشكل عقبة في العملية التعليمية برمتها.

وتبلغ نسبة المسلمين الذين يمارسون الشعائر الإسلامية في النرويج نحو 7ر2 في المائة من إجمالي سكان النرويج البالغ عددهم 2ر5 مليون نسمة ، وذلك وفقا لوكالة الإحصاءات الوطنية.