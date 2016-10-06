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7/10/2016 12:43:04 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- النيابة ترفض طلب الصانع اعتماد «التحقيق الإلكتروني»..42 مليون دينار يوفرها خفض بدل سكن المعلمين.. نواب: اتفاق جديد على الإصلاحات الاقتصادية.. انتخابات الروابط بالجامعة: «المستقلة» تحافظ على «الإدارية» و«الهندسة».. و«العلمية» تفوز في «العلوم»


6/10/2016  الآن - صحف محلية  11:51:42 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- النيابة ترفض طلب ...
من الجريدة

الجريدة

النيابة ترفض طلب الصانع اعتماد «التحقيق الإلكتروني»

 الـ «75 لتراً» تؤجج الهجوم النيابي على الحكومة

 42 مليون دينار يوفرها خفض بدل سكن المعلمين

 الأنباء

نواب: اتفاق جديد على الإصلاحات الاقتصادية

 العيسى لـ «الأنباء»: ملتزمون بقرار تخفيض بدل السكن للمعلمات والمعلمين الوافدين

 انتخابات الروابط بالجامعة: «المستقلة» تحافظ على «الإدارية» و«الهندسة».. و«العلمية» تفوز في «العلوم»

 الراي

دائرة الاستجوابات النيابية تتّسع: صبرنا على الحكومة... إنما للصبر حدود

 إطلاق يد الحكومة بقانون وأول زيادة لأسعار البنزين تمّا في مجلسي 92 و 98

 أميركا تبلغ حجاج العجمي بدعوى قضائية عبر... «تغريدة»

 النهار

تخفيض بدل السكن سيدفع المعلمين الوافدين إلى الاستقالة

 60 درجة للممرضين من غير الكويتيين

 لبنان: الحكومة اجتمعت «بنصف مقاطعة»

 


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