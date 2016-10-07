سخط شعبي عبر تويتر تجاه 'تفويلة الـ 7 دنانير'

(ولا منتكم)، بهذه العبارة انطلقت هاشتاق بعشرات التغريدات شارك فيها كم كبير من المغردين عبروا فيه عن جام غضبهم من القرار الصادر مؤخرا.

واختار المغردين هذا الهشتاق للسخرية بشكل واضح وجلي حول هذا القرار وقد كان اول من قرر بتدشين هذا الهشتاق هو المغرد عبد العزيز الفارس حين قال 'يجب علينا ان نقيم حمله تحت اسم ولا منتكم) ، واختاره كوسم للانطلاق ..وتم التفاعل معه بشكل واضح بطريقة مابين تغريدات ساخرة وتغريدات جاده تشرح الواقع المؤلم على المواطن الكويتي.

وبدوره قال عضو المحلس البلدي سابقا هشام البغلي 'تبون العنب ولا الناطور.. لا طال عمرك نبي كرامتنا.. خلي لترات الممتاز حقك طال عمرك'.

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وقال المغرد عبدالعزيز الفارس '‏ناس مافيها خير لأهلها أكيد مافيها خير لوطنها'، ومن جهته قال محمد العازمي 'انا لا ادافع عن المجلس الحالي لأني اساسا لا أرى مجلس، انا رأيي انه نتاج الشعب، والشعب من يلام على وصولهم، اللي ما يفهم لا يقرا'، أما صالح البذال فكان رأيه 'دولة الكويت صارت شركة واستثمار واملاك خاصة للتجار وكل قرار يتم الموافقه عليه يكون لمصلحتهم هذا اللي نعلم فيه والخافي اعظم'.