الأمير غدا إلى تايلند

يتوجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مملكة تايلند يوم غد السبت ضمن جولة آسيوية تشمل مملكة بروناي وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة الثاني لمنتدى حوار التعاون الآسيوي المقرر اقامته في العاصمة بانكوك خلال الفترة من الثامن الى العاشر من أكتوبر الجاري.

ويرافق سمو امير البلاد وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي بعدما استضافت دولة الكويت نسخته الاولى خلال الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2012.

وكان سمو الامير قد تلقى دعوة رسمية من الجنرال برايوت تشان او تشا رئيس وزراء ممكلة تايلند والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الاسيوي.

ويحظى مؤتمر القمة الثاني لمنتدى حوار التعاون الآسيوي بأهمية كبيرة كونه يجمع قادة أكبر القارات في إطار بحث التعاون بين دول آسيا.

وتعقد القمة بمبادرة من حضرة صاحب السمو امير البلاد طرحها خلال رعايته منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر الذي عقد بالكويت في أكتوبر من عام 2011 على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى.

وتأتي تلك المبادرة في إطار اهتمام سمو الامير بالتنمية الاقتصادية وحرص سموه على ان تكون القارة الآسيوية ' أحد المحاور الرئيسية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ولما تملكه من موارد مالية وقدرات بشرية متميزة'. ويتطلع القادة المشاركون في القمة الى استنباط الحلول والاتفاق على رؤى مشتركة للعديد من القضايا التي تواجه دول القارة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وغيرها من أوجه التعاون والتكامل المشترك بين دول القارة وبين القارة الآسيوية والقارات الأخرى.

وكان مؤتمر القمة الاول قد خرج بمبادرات وقرارات تجسد ما جبلت عليه الكويت منذ قيامها من أهمية النهوض بحياة الشعوب ليحيي الجميع بأمن وكرامة أهمها مبادرة سمو الامير بتأسيس صندوق لدعم المشاريع الإنمائية للدول الأسيوية غير العربية برأس مال يبلغ ملياري دولار أعلنت الكويت المساهمة بمبلغ 300 مليون دولار في رأسماله.