بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالمغرب

فتحت صناديق الاقتراع في المغرب أبوابها، صباح الجمعة، أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ضوء الدستور الجديد.

وحسب 'سكاي نيوز عربية'، تشكِّل هذه الانتخابات اختبارًا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي الحالي طيلة خمس سنوات.

وتطمح المعارضة التي يتزعمها حزب 'الأصالة والمعاصرة' من أن يمكنها هذا الاقتراع من العودة إلى دفة الحكم وقيادة الائتلاف الحكومي المقبل.

واشتدَّ التنافس خلال الحملة الانتخابية بين أربعة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.

ودعي الناخبون للإدلاء بأصواتهم لاختيار 395 نائبًا ونائبة في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي، بينهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة محليًّا ووطنيًّا 1410 لائحة، تضم 6992 مرشحًا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون في المدن و45% في الريف.

وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبًا دوليًّا.