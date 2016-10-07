الإعلام الأمني: ضبط مواطن يقوم ببيع مادة الحشيش المخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وضمن جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ملاحقة المخالفين ضبطت إدارة البحث الجنائي والرخص التابعة لها مواطنا بتهمة ترويج مواد مخدرة.

وأوضحت أن معلومات وردة إلى الإدارة تفيد بقيام هذا المواطن بترويج مادة الحشيش المخدرة وعليه أجريت التحريات اللازمة ليثبت صحة المعلومات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم عمل كمين له وضبط متلبسا ببيع أصبعي حشيش بقيمة 100 دينار.

وبينت أن المتهم بعد ضبطه أفاد أنه يتحصل على هذه المواد المخدرة من صديق له اعتاد شراءها منه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم عمل كمين للمتهم الثاني ليضبط وبحوزته ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة هذا وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهما.