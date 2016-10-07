وفيات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016

مبارك ناصر عريم العازمي، 63 عاما، (شيع)، جابر العلي، ق2، ش9، م2، تلفون: 50807011 - 50888797



> مشعل نايف العقيل، 49 عاما، (شيع)، القصر، ق3، ش5، م63، تلفون: 99605882



> خالد عبدالله غلوم حسين علي، 60 عاما، (شيع)، رجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 99737796، نساء: الرميثية، ق2، ش جمعان الحريتي، ج20، م4، حسينية زهراء البتول ام خالد، تلفون: 25657880



> خلف ضيدان الظفيري، 78 عاما، (شيع)، رجال: جابر الاحمد، ق2، ش232، م32، تلفون: 90066266، نساء: الاندلس، ق12، ش 16، م46



> سيد عبدالله سيد حسين محمد الحسيني، 82 عاما، (شيع)، مسجد النقي، الدسمة، تلفون: 99819180



> أنفال سيد هاشم سيد عبدالمجيد الرفاعي، زوجة: أنور سيد علي سيد عبدالله الرفاعي، 41 عاما، (تشيع التاسعة من صباح غد السبت)، رجال: ديوان سيد عبدالوهاب الرفاعي، البدع، شارع التعاون، بجانب فندق ريجنسي، تلفون: 99609289، نساء: قرطبة، ق1، الشارع الأول، ج2، م26، تلفون: 25310744



«إنا لله وإنا إليه راجعون»