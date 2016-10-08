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8/10/2016 12:54:58 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- إحالة 71 موظفاً في «الصحة» إلى التقاعد.. الجرّاح لـ «الراي»: حلّ خلال أيام لقضية الفلسطينيين حملة الوثائق.. فريق حكومي لدراسة تداعيات «جاستا» على الكويت.. استجوابات «البنزين» إلى «الدستورية»


8/10/2016  الآن - صحف محلية  12:10:03 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- إحالة 71 موظفاً في ...
من الجريدة

الجريدة

فريق حكومي لدراسة تداعيات «جاستا» على الكويت

 إحالة 71 موظفاً في «الصحة» إلى التقاعد

 «الإسترليني» إلى أدنى مستوى أمام الدولار

 الأنباء

استجوابات «البنزين» إلى «الدستورية»

جمعية المعلمين: تبعات سلبية على العملية التعليمية بعد تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين

فريمان لـ «الأنباء»: الكونغرس يبحث عن مخرج لتعطيل «جاستا»

 الراي

أبل لـ «الراي»: 2200 شقة للكويتيات ... وللمشمولين بقانون «من باع بيته»

 القضيبي: لن تعنيه هيئة مكافحة الفساد من يده ملطّخة بالفساد السياسي والانتخابي

 الجرّاح لـ «الراي»: حلّ خلال أيام لقضية الفلسطينيين حملة الوثائق

 


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