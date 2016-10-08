العدالة والتنمية يتصدر انتخابات المغرب

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المغربية فجر السبت تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي بحصوله على 99 مقعدا بقارق 11 مقعدا عن أقرب منافسية حزب الأصالة والتنمية. وأعلن وزير الداخلية محمد حصاد أن تلك النتائج جاءت بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 43 في المئة.

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فجر السبت تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة، بحصوله على 99 مقعدا، يليه غريمه 'الأصالة والمعاصرة' بثمانين مقعدا.

وقال حصاد خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الداخلية في الرباط إنه بعد فرز أكثر من 90%' من الأصوات، جاء 'في المقدمة حزب العدالة والتنمية بـ99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ80' من أصل 395 مقعدا برلمانيا.

وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا بـ31 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ30 مقعدا، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا، ثم الاتحاد الدستوري في المرتبة السادسة بـ16 مقعدا.