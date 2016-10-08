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8/10/2016 1:01:13 PM

مرجلة الحكومة في الشويخ


8/10/2016  الآن  11:12:31 AM
مرجلة الحكومة في الشويخ

تبون تحررون أسعار البنزين مافي مانع، بشرط تحررون أسعار أراضي الشويخ، ولا أبوي ما يقدر إلا على أمي؟! 



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