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مرجلة الحكومة في الشويخ
8/10/2016 الآن 11:12:31 AM
تبون تحررون أسعار البنزين مافي مانع، بشرط تحررون أسعار أراضي الشويخ، ولا أبوي ما يقدر إلا على أمي؟!
الحكومة الذكية
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خلكم قدها!
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