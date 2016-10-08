'ماثيو' يلغي 4500 رحلة جوية في أمريكية

وصل عدد الرحلات الجوية الملغاة في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، 4 آلاف و500 رحلة جوية بسبب إعصار 'ماثيو'، وذلك في الفترة الممتدة بين يومي الأربعاء الماضي وغدًا السبت، وفق نظام تتبع الطائرات 'فلايت أوير'.

وأعلنت شركة 'فلايت أوير'، المتخصصة في تعقب حركة الطيران على الانترنت، في بيان صدر عنها اليوم، أنه 'تم أيضًا إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مدينة 'أورلاندو'، وسط ولاية 'فلوريدا' الأمريكية اليوم وغدا، فضلًا عن إغلاق متنزهات 'أورلاندو' الشهيرة على مستوى العالم، في مقدمتها 'عالم والت ديزني'، و'استديوهات يونيفرسال' و'عالم البحار'.

كما أشار البيان أن 'أعداد الرحلات الملغاة والمتوجهة إلى كل من أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ومدينة تشارلستون التابعة لولاية كارولاينا الجنوبية، ارتفعت اليوم بشكل كبير، وذلك نظرًا لتحرك العاصفة نحو الشمال'.

وارتفعت حصيلة ضحايا إعصار 'ماثيو' الذي ضرب مناطق متفرقة في هاييتي إلى 283، حسب تقارير نشرت في وقت متأخر أمس الخميس.

وهاييتي هي واحدة من أفقر الدول في العالم، ويعيش كثير من سكانها في مناطق عُرضة للفيضانات.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات الأمريكية نحو مليونين من مواطنيها لإجلاء منازلهم في فلوريدا، وجورجيا، وجنوبي كارولينا، كإجراء احترازي لوصول الإعصار 'ماثيو'، صباح اليوم الجمعة.

وتسبب إعصار 'ماثيو' بنزوح أكثر من 1.3 مليون شخص، أمس، في الطرف الشرقي لكوبا، كما أدى لتدمير عدد من المنازل، دون تسجيل وقوع ضحايا.