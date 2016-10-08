الأنظار تتجه إلى التربية والآداب والشريعة والإجتماعية والطبية

يستمر قطار انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2016/2017 إلى ثاني محطاته في كلية التريبة وكلية الآداب وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية، اضافة الى انتخابات كلية العلوم الاجتماعية، وكلية العلوم الطبية المساعدة والتي تشهد تنافسا بين القوائم يوم الاحد الموافق 9/10/2016 ، هذا وسوف تقوم اللجنة الاعلامية لانتخابات الجمعيات العلمية لتغطية حية لانتخابات الطلبة على الهواء مباشرة وذلك في المركز الاعلامي في مبنى عمادة شئون الطلبة لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2016/2017 عبر الموقع الرسمي لعمادة شئون الطلبة في اليوتيوب .

وفي هذا الصدد قالت رئيسة اللجنة الاعلامية ان اللجنة العليا قامت بتجهيز كافة الاحتياجات وذلك لتسهيل العملية التنظيمية خلال يوم الانتخابات الذي سيصادف انتخابات 5 كليات وبمواقع الجامعة المختلفة في الشويخ والخالدية وكيفان.

وتابعت الكندري أن عمادة شئون الطلبة في هذا العام متمثلة بعميد شئون الطلبة د.علي النامي ستقوم بتكريم القوائم المتنافسة في انتخابات الجمعيات العلمية، وذلك تشجيعا لهم في ان يكونوا خير قدوة وتمثيل لزملائهم أفضل تمثيل من خلال الطرح الذي يقدموه والابتعاد عن كل ما يعكر صفو العرس الديمقراطي ويكونوا داعمين لشعار جامعتنا لانتخابات هذا العام.

وقالت الكندري أن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على ان تتبع القوائم الطلابية المتنافسة كافة التعليمات واللوائح المنصوص عليها في التعميم الصادر من عمادة شئون الطلبة في شأن تنظيم اللائحة الاساسية لانتخابات الجمعيات العلمية، مؤكدة ايضا ان لجنة الانتخابات قامت بالعديد من التسهيلات للقوائم ومنها الاعلامية في تخصيص مركزا اعلاميا متكامل يحق لجميع القوائم ابداء رأيهم واطلاع زملائهم الطلبة على اهداف كل قائمة ورسالتها.

هذا وقد تتنافس القوائم المستقلة والتآلف والوسط الديمقراطي على مقاعد جمعية كلية الآداب، بينما القائمتين الاسلامية التربوية و المستقلة يتنافسون على مقاعد جمعية كلية التربية، وبالنسبة لمنافسات جمعية كلية الشريعة فتتنافس كل من قائمة التغيير وقائمة الشريعة، وفي انتخابات جمعية كلية العلوم الاجتماعية يتنافس كل من قائمة المستقلة والقائمة الاجتماعية ، وفي النهاية تتنافس كل من قائمة المنار الطبي وقائمة الوسط الديمقراطي على مقاعد جمعية كلية العلوم الطبية المساعدة.

وعن أماكن الاقتراع لانتخابات يوم الاحد، كلية الآداب الصالة الرياضية طلاب، وصالة الوطنية طالبات، والعلوم الاجتماعية قاعة 115 طلاب ،والقاعة الدولية طالبات، وكلية التربية قاعة g/43 طلاب وقاعة g/53 طالبات، واما عن كلية العلوم الطبية المساعدة قاعة 73 طلاب وقاعة 96 طالبات، وعن كلية الشريعة قاعة 641 طالبات، وقاعة 517 طلاب.