سفارتنا بواشنطن تجلي طلبة كويتيين بمناطق يهددها إعصار ' ماثيو '

أعلنت وزارة التعليم العالي في الكويت اليوم السبت ان مكتبها الثقافي في واشنطن أجلى طلبة كويتيين من عدد من المناطق الامريكية التي يتوقع أن يضربها اعصار (ماثيو) الى امكنة آمنة تحسبا لأي طارئ.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة فاطمة السنان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المكتب الثقافي في واشنطن شكل لجنة للطوارئ برئاسة الدكتورة أسيل العوضي من اجل التواصل مع الطلبة وضمان سلامتهم.

وحثت السنان باقي الطلبة الكويتيين على التواصل مع فريق لجنة الطوارئ عبر الهواتف المخصصة لذلك او البريد الالكتروني للانتقال الى مناطق اكثر آمنا تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى.

وكانت سفارة الكويت في واشنطن قد دعت يوم الثلاثاء الماضي المواطنين الكويتيين الموجودين في جميع ولايات جنوب شرقي الولايات المتحدة إلى اخذ الحيطة والحذر من إعصار ماثيو الذي اجتياح السواحل الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

ودعت السفارة المواطنين والطلبة إلى الاستمرار في التواصل معها لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة الاعصار من خلال الاتصال بالسفارة مباشرة او المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن على هاتف طوارئ السفارة في واشنطن (0012022628570) ورقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن (0012024634012) .

وضرب اعصار (ماثيو) في وقت سابق كوبا وهاييتي وخلف فيهما مئات القتلى فيما قتل أربعة أشخاص في جمهورية الدومينيكان المجاورة لهاييتي كما ضرب جزر الباهاما متسببا في فيضانات ببعض مناطقها