ضبط لنج إيراني حاول إدخال شحنة مخدرات للبلاد

أحبط رجال خفر السواحل محاولة تهريب مواد ممنوعة عن طريق البحر. حيث دلت التحريات التي قام بها رجال إدارة الأمن البحري بقيادة مدير الإدارة بالإنابة العقيد بحري/ محمد الشراح عن قيام اشخاص داخل دولة الكويت بتهريب مواد مخدرة عن طريق البحر وبعد استصدار الأذن القانوني تم رصد المتهمين والقطعة البحرية المستخدمة وبعد مقاومة شديدة أدت الى تعرض عدد من دوريات الادارة للإتلاف تم ضبط عدد ٢ اشخاص من غير محددي الجنسية كانا يقومان بتحميل المواد المضبوطة بعد استلامها من لنج خشب قادم من خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت وكان عليه عدد ٥ أشخاص من الجنسية الإيرانية. وبعد اجراء عملية التفتيش تبين وجود عدد ٢٢٠ قطعة من المواد التي يشبه انها مخدرة هذا وجارى استكمال الإجراءات تمهيدا لإحالة المتهمين والمواد المضبوطة والقطعة البحرية المستخدمة لجهة الإختصاص.

ومن جانبها ، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق البحر، وضبط (7) أشخاص كانوا يقومون بعملية التهريب، وهم: اثنان من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وخمسة من الجنسية الإيرانية.



وأوضحت الإدارة أن تحرياتٍ قام بها رجال إدارة الأمن البحري، التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل دلت على قيام اشخاص داخل دولة الكويت بتهريب مواد مخدرة عن طريق البحر، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم رصد المتهمين والقطعة البحرية المستخدمة.



ومن جانبها ، ذكرت الإدارة أنه بعد مقاومة شديدة أدت الى تعرض عدد من دوريات خفر السواحل للإتلاف، تم ضبط أحمد فارس مواليد 1998، ومتعب هزلول مواليد 1985، وهما من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث كانا يقومان بتحميل المواد المضبوطة بعد استلامها من لنج خشبي قادم من خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت، وكان على متنه عدد (٥) أشخاص من الجنسية الإيرانية.



وبينت الإدارة أنه بعد ضبط المتهمين، وإجراء عملية التفتيش تبين وجود عدد (٢٢١) قطعة من مادة الحشيش المخدرة، وتُــقدر كميتها بحوالي (١٤٠) كيلوجرام.



هذا وتعكف الأجهزة المعنية لإجراء المزيد من التحريات وتكثيف إجراءات البحث والتحري تمهيدا لاستكمال كافة جوانب القضية، وإحالتها والمتهمين لجهة الاختصاص، مع المواد المضبوطة والقطع البحرية المستخدمة.