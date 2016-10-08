وفيات اليوم السبت 8 أكتوبر 2016

حصة سلطان مبارك، أرملة: علي السلطان، 82 عاما، (شيعت)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش حمود النصف، م30، تلفون: 66669991، نساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش يوسف الرومي، م37، تلفون: 99747437

• لطيفة غنام سعد فالح الشافي العازمي، زوجة: سعيد ماطر سعد العميرة، 51 عاما، (شيعت)، رجال: الفحيحيل، ق9، ش 20، م54، تلفون: 60072333، نساء: المنقف، ق2، ش4، م46، تلفون: 66251009

• عبدالرزاق عبدالرحمن إبراهيم عمر الشايجي، 85 عاما، (شيع)، رجال: كيفان، ق3، ش 33، م9، تلفون: 24845313، نساء: الروضة، ق5، شارع أحمد السبيعي، م14، تلفون: 99648780

• حسين محمد الشملان الرومي، 79 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأحد بمقبرة صبحان)، رجال: الدعية، ق2، شارع راشد بن أحمد الرومي، ديوان الرومي، تلفون: 66779997، نساء: أبوحليفة، ق2، شارع سالم صباح السالم، (الطريق الساحلي)، م21

• عزيزة إبراهيم خليل أحمد، أرملة: حسن المصيليخ، 69 عاما، (شيعت)، رجال: المنصورية، حسينية العباسية، تلفون: 99659169، نساء: السالمية، حسينية الزينبية، ق12، ش الأول، ج19، م26، تلفون: 99659212

«إنا لله وإنا إليه راجعون»