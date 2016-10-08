نيابة التمييز: قضية سحب الجنسية لا تمنع المحاكم من نظرها

تستعد المحكمة الإدارية صباح الأحد للنطق بالحكم بقضية سحب جنسية أحمد الجبر بعد حجزها في وقت سابق قبل نحو شهر.

وكانت النيابة طالبت محكمة التمييز في مذكرتها بقبول الطعن المقام من الجبر وإلغاء أحكام محكمتي أول درجة والاستئناف، التي انتهت الى عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى التي أقامها الجبر ضد مجلس الوزراء على قرار سحب جنسيته، لأن قانون الدائرة الادارية يحظر على المحاكم نظر مسائل الجنسية.

وذكرت أن حالة الجبر ليست من الحالات التي قصدها المشرع الكويتي في قانون انشاء الدائرة الإدارية، والتي تمنع المحاكم من نظرها، وأشارت إلى ان الجبر مولود لأب كويتي، وبالتالي فإن سحب جنسيته من اختصاص المحاكم.