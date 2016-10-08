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9/10/2016 1:07:00 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- شبكة داعشية مصرية في قبضة «أمن الدولة».. إسلاميو المغرب يحتفظون بأغلبية البرلمان وحق تشكيل الحكومة.. لا مساس برواتب الصيف للمعلمين.. الجيران لـ«الأنباء»: سأقترح منح المواطنين 240 ليتر بنزين كل 3 أشهر.. إجلاء طلبة كويتيين بسبب إعصار «ماثيو»


8/10/2016  الآن - صحف محلية  11:49:49 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- شبكة داعشية مصرية في ...
من الجريدة

 

الجريدة

شبكة داعشية مصرية في قبضة «أمن الدولة»

 شركة عقارية تنصب على مواطنين بـ ٣٠ مليون دينار

 إسلاميو المغرب يحتفظون بأغلبية البرلمان وحق تشكيل الحكومة

 الأنباء

لا مساس برواتب الصيف للمعلمين

 بدائل المعلمين: ترحيل عائلاتهم أو السكن الجماعي!

 الجيران لـ«الأنباء»: سأقترح منح المواطنين 240 ليتر بنزين كل 3 أشهر

 النهار

فيتو ضد مقترحات «البنزين».. و«الحل» وارد

 إجلاء طلبة كويتيين بسبب إعصار «ماثيو»

 الراي

18 كفالة بنكية في البلدية «ملعوب بها» كلفت الدولة 8 ملايين دينار

 الكويت لا تخطط لبيع استثماراتها في بريطانيا

 «التشاوريات» تسابق الزمن... وبعض المرشحين يريدونها في نوفمبر!

 


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