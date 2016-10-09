الوكيل العويصي: هيئة (المحاسبة الخليجية) تعقد عموميتها 7 ديسمبر المقبل بالكويت

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية عبدالله العويصي ان مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجية حدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية له يوم 7 ديسمبر 2016 في الكويت.

وأضاف العويصي وهو أيضا أحد أعضاء الهيئة في بيان صحافي اليوم السبت ان مجلس إدارة الهيئة الذي عقد اجتماعه الرابع في الرياض أخيرا رحب بانضمام الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية علي مكي ومحمد الغريب من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس الإدارة.

وأشار إلى ان ذلك الاجتماع ناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال كالتقارير والتوصيات المرفوعة للمجلس من الجهاز التنفيذي للهيئة.

وذكر أن مجلس ادارة الهيئة أقر خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محمد العبيلان تقريره المرفوع للجمعية العمومية وتقرير مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية وتعيين مراجع حسابات للدورة المالية المقبلة والخطة الاستراتيجية للهيئة.

وأكد العويصي التزام الهيئة بقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وتوحيد مقومات المهنة في دول المجلس والحضور الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الهيئات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وشدد على أهمية المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية والمهنية للأعضاء والمساهمة في تنمية المعرفة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.