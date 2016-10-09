ضبط ثلاثة أشقاء اعتدوا على رجال الأمن وحاولوا تهريب شقيقهم

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ثلاثة مواطنين إخوة هم :

1- ع .ع من مواليد 1985

2- ي .ع مواليد 1985

3- م .ع مواليد 1984

قاموا بالاعتداء على رجال الأمن أثناء أدائهم مسؤولياتهم المناطة بهم ما استدعى تسجيل قضية إهانة موظف والتعدي على رجال الأمن بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بحقهم.

وبينت الإدارة أنه وأثناء تجوال دورية لإدارة المهام الخاصة التابعة لقطاع الأمن العام في مهمة روتينية لها على الدائري الثالث تم مشاهدة مركبة يقوم قائدها المواطن ع .ع بالاستهتار والقيادة برعونة في الإشارة المرورية الفاصلة بين منطقتي الخالدية وكيفان والمركبة ثم لاذ بالفرار إلى داخل منطقة كيفان بعدما طلب من رجال الأمن في الدورية الوقوف وأثناء قيادته عكس السير اصطدم بمركبة على الطريق فتم ضبطه ثم حضر أخواه وقاموا بالاعتداء على رجال الأمن لتمكين أخيهم من الهرب غير أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة وتبين أن أحدهم وهو المدعو ي .ع مطلوب على ذمة قضية دين بمبلغ ٣٠٠٠ دينار.

وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين وبالأخص أولئك الذين يحاولون النيل من هيبة رجل الأمن ويعيقون أداءه لواجبه في حفظ الأمن وضبط المتجاوزين.