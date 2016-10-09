الصالح: احتياطياتنا تساعدنا على التعامل مع تراجع أسعار النفط

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، إن الكويت تمتلك من الاحتياطيات ما يساعدها على اتخاذ قرارات يمكنها التعامل من خلالها مع التراجع الذي تشهده أسعار النفط العالمية.

وأضاف الوزير الصالح في لقاء، اليوم الأحد، مع محطة «سكاي نيوز عربية» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، ان هذه القرارات التي تتخذها الكويت تكون مدروسة ومتانية.

وأوضح ان الكويت ووفقا للسياسة المالية والاقتصادية الرشيدة التي تتبعها منذ اكثر من 60 عاما، تمكنت بشكل دائم من ايجاد فوائض مالية ترحل الى صندوق الأجيال القادمة، مشيرا الى ان العوائد الاتية من الاستثمارات لا تدخل في ايرادات الموازنة العامة للدولة.

وذكر ان سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 66 دولارا للبرميل، مضيفا ان لدى الكويت قدرة على تحمل اسعار النفط لمدة محدودة مع السعي الى تفعيل اجراءات اصلاحية خلال هذه المدة لنخفض من المصروفات ونعظم من الايرادات.

وعن الدين العام، قال الوزير الصالح إنه بمقارنة نسبة الدين العام بإجمالي الناتج المحلي للكويت، فإنه سيكون هناك اقبال كبير على اصدارات الدين الكويتية في الاسواق العالمية.

وأفاد بأن الاستدانة من السوق المحلية مستمرة، حيث بلغت نحو ملياري دينار، موضحا ان المستهدف من الاستدانة هو نحو ملياري دينار من السوق المحلية وثلاثة مليارات دينار من الأسواق الاجنبية.