صالح يدعو اليمنيين إلى القتال على الحدود مع السعودية

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثيين، اليمنيين للقتال على الحدود مع السعودية، ردا على مقتل 140 شخصا على الأقل في قصف للتحالف الذي تقوده المملكة على صالة عزاء في صنعاء، في خطاب متلفز اليزم الأحد.

وقال صالح «آن الاوان وحانت ساعة الصفر أن أدعو كافة أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية إلى جبهة القتال، إلى الحدود، للأخذ بالثأر، للأخذ بثأر ضحايانا» الذين سقطوا جراء «المجازر المروعة، وأكبر مجزرة هي الصالة الكبرى»، في إشارة الى القاعة التي قصفت السبت في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

ووجه صالح انتقادات حادة للسعودية، ووصف التحالف بـ «العدوان البربري الغاشم»، داعيا «كل أبناء الوطن» الى مواجهته.