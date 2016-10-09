مخطط إيراني للوصول للمتوسط عن طريق العراق وسوريا

كشف مسؤول أوروبي عن مخطط تقوم به إيران لتأمين ممر يربطها بالبحر المتوسط.

وقال مسؤول أوروبي لصحيفة أوبزيرفر البريطانية: إن إيران تعمل منذ سنوات على إنشاء ممر طريق إلى البحر المتوسط تصل إليه عبر أراض في العراق وسوريا، وذلك لربط العاصمة الإيرانية ببوابة بحرية تطل على البحر الأبيض وتسقط الحواجز بينها وأوروبا.

وأشار إلى أنه من أجل هذا بسطت الميليشيات الإيرانية سيطرتها على مناطق عراقية عدة يسكنها العرب السنة وسط وشرق البلاد وذلك بحجة محاربة تنظيم 'داعش'، وهو ما رفع العوائق أمام إيران لإنشاء ممر المتوسط والذي سيمر، بداية من محافظة ديالى العراقية التي شهدت أسوأ حملات التطهير العرقي والطائفي.

وأضاف: ومن ثم يمتد نحو محافظة صلاح حيث شهدت هي الأخرى عمليات الإفراغ من المكون السني بحجة محاربة التطرف، قبل أن يصل الممر الإيراني إلى الموصل حيث تفتقر إيران للعناصر الموالية لها في هذه المنطقة.

وأكد أنه لحل هذه المعضلة، توجد خطط لدى الحكومة العراقية وميليشيات الحشد لزراعة العناصر الطائفية غرب المدينة بحجة منع مسلحي 'داعش' من الفرار نحو سوريا، بينما تعمل عملياً على تأمين الممر الإيراني في المناطق الحدودية مع سوريا.

وأوضح أنه من الموصل يكمل ممر المتوسط الإيراني، طريقه في سوريا بالاتفاق مع النظام والأكراد عبر الحسكة والرقة حتى حلب، حيث تدفع إيران بثقلها لتأمين المركز الحيوي للممر.

وذكر أنه في حلب ينتهي ممر إيران إلى المتوسط عبر مدينة اللاذقية الساحلية أو المرور بضواحي حمص التابعة للنظام إلى أن يشق طريقه نحو طرطوس.