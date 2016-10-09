معسكرات إيرانية لتدريب مليشيات الحوثي في سوريا ولبنان

كشفت مصادر صحافية أن الحرس الثوري الإيراني يشرف على تدريب عناصر من جماعة الحوثي على الأراضي السورية واللبنانية وتحديدا في القصير وجرود بعلبك.

ونقلت صحيفة عكاظ عن المصادر قولها: إن قيادات من حزب الله تشارك في تدريب جماعة الحوثي في معسكرين تم إنشاؤهما في القصير السورية ومنطقة جرود بعلبك.

ولفتت إلى أن عدد العناصر الخاضعين للتدريب يقدر بنحو ثلاثة آلاف مقاتل، بينهم عدد كبير من الطلبة اليمنيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجامعات السورية واللبنانية.

وأضافت أن العناصر الحوثيين يخضعون للتدريبات، بهدف إنشاء قوة خاصة تحاكي حزب الله في لبنان، وإنهم قد قدموا إلى المعسكرات عبر مطاري بيروت ودمشق على دفعات.