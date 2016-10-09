ماليزيا تعتقل 16 شخصاً بتهمة 'الإرهاب'

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على 16 شخصاً للاشتباه في صلاتهم بمسلحين بعد عملية أمنية دامت أسبوعين في أنحاء البلاد.

وجرت عمليات الاعتقال في الفترة بين 21 سبتمبر والسادس من أكتوبر. والمعتقلون هم 15 ماليزيا ومعتقل آخر يحمل جنسية دولة تقع في شمال إفريقيا، وتتراوح أعمار المعتقلين بين 20 و38 عاماً.

وأضافت الشرطة في بيان, أن 14 اعتقلوا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش وتحويل أموال لمحمد وندي محمد جدي المسؤول عن هجوم بقنبلة يدوية على أطراف كوالالمبور في يونيو الماضي.

ووندي هو ماليزي معروف لدى الشرطة بأنه يقاتل في صفوف داعش في سوريا.

واعتقل مشتبه به آخر وهو طالب ماليزي لدى وصوله لمطار كوالالمبور الدولي، وقالت الشرطة إنه سافر لاسطنبول بنية دخول سوريا، لكن السلطات التركية اعتقلته بناء على طلب الشرطة الماليزية.