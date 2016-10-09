وفيات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2016

شاكر محمود علي السبيعي، 61 عاما، (شيع)، رجال: مبارك الكبير، ق2، ش45، م2، تلفون: 99798505، نساء: فهد الأحمد، ق1، ش 115، م6.

منيرة ناهض عليثة العتيبي، أرملة: علي عالي عبدالله العتيبي، 76 عاما، (شيعت)، رجال: عبدالله المبارك، ق3، ش 319، م 53، تلفون: 99406111، نساء: الفردوس، ق6، ش 1،ج10، م34، تلفون: 65555351

محمد عامر عبدالله آل دعيرم العجمي، 17 عاماً، (شيع)، رجال: الجهراء، قسائم العثمان، ق5، ش1، م 409، تلفون: 60926666، نساء: سعد العبدالله، ق6، ش 611، م103

صالح حمد صالح العليان، 88 عاما، (شيع)، رجال: الروضة، ق3، شارع شهاب احمد البحر، م28، تلفون: 99288668، نساء السرة، ق1، ش11، م21 ب، تلفون25328128

طيبة محمد صالح الرشود، أرملة: علي السيد حامد الرفاعي، 87 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال ديوان الرفاعي، الشامية، ق6، تلفون: 99410733، نساء: السرة، ق3، ش 12، م4B

إنا لله وإنا إليه راجعون