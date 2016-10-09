الخارجية الإثيوبية تستدعي السفير المصري

استدعي وزير الدولة الإثيوبي، برهاني كرستوس، اليوم الأحد، السفير المصري في أديس أبابا، أبوبكر حفني، وذلك في إطار مزاعم من أثيوبيا عن دعم مصر لجماعة الأورومو، إلا أن السفير المصري نفي ذلك تماما، وأوضح للوزير الأثيوبي موقف مصر الثابت من عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدول .

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي بالإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية إن «الاتهامات التي يحاول البعض ترويجها غير صحيحة»، مشيرا إلى أن «هذا الاستدعاء لن يؤثر علي علاقات مصر بإثيوبيا والنتائج الإيجابية التي تحققت والتي انعكست علي العلاقات بين البلدين بعد ثورة الثلاثين من يونيو».

يذكر أن مصر نفت من قبل انتقال عناصر من المعارضة الإثيوبية إلى القاهرة.