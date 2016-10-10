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10/10/2016 1:19:00 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- أمن الدولة يواصل تحقيقاته مع' الداعشي' لمعرفة حدود علاقاته بالتنظيم.. لجنة خاصة في «التربية» لدراسة سكن المعلمات.. 3 آلاف مواطن ومقيم ضحية النصب العقاري.. استجواب القضيبي يُعجل «لائحة الفساد»


10/10/2016  الآن - صحف محلية  12:04:24 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- أمن الدولة يواصل ...
من الراي

الجريدة

3 آلاف مواطن ومقيم ضحية النصب العقاري

 استجواب القضيبي يُعجل «لائحة الفساد»

 اختيار سيناريو تطوير الجزر الكويتية خلال أسبوعين

 الأنباء

القضيبي يستجوب الصانع عن تأخر لائحة قانون مكافحة الفساد

 وزير المالية لـ «الأنباء»: غير صحيح التأني في الإصلاح

 أمن الدولة يواصل تحقيقاته مع «الداعشي» لمعرفة حدود علاقاته بالتنظيم وخططه المستقبلية

 النهار

سمو الأمير وصل بانكوك لحضور مؤتمر التعاون الآسيوي

 حماد يتوقع انتخابات برلمانية مبكرة..!

 الراي

«تشاورية» الظفير بصوت واحد ومرشح... وآل سليمان اتفقوا عليها في ديسمبر

 80 ضابطاً في المطار لتعزيز الإجراءات ومنع الخروقات الأمنية

 لجنة خاصة في «التربية» لدراسة سكن المعلمات

 


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