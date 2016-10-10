مناظرة ترامب وكلينتون الثانية تشعل تويتر

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بالمناظرة الثانية التي جرت بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب.

ودشن مغردون حول العالم هاشتاغ debate# أو 'مناظرة' لمتابعة الموضوع والتعليق على المحاور التي طرحها ترامب وكلينتون. وبعد مرور نحو عشرين دقيقة من بدء المناظرة، أشار البعض إلى أن المواضيع التي تم تناولها شخصية و'غير جادة' متسائلين إن كان أحد الطرفين سيناقش مواضيع تهم المواطنين الأمريكيين مثل الوظائف والقروض والأمن.

ومن ضمن الأشياء التي نوقشت على تويتر قول ترامب بأن تعليقاته المسيئة للنساء التي سُربت الأسبوع الماضي هي عبارة عن 'مزاح كالذي يجري في غرف تغيير ملابس الرياضيين'. تعليق ترامب هذا أثار غضب الكثير من الرياضيين المحترفين الذين احتجوا على ما قاله وطلبوا منه عدم نسب أحاديث كهذه إليهم، مؤكدين أن مزاحهم لا يشمل تعليقات مهينة للنساء.

المناظرة وُصفت من قبل عدد من المعلقين السياسيين بأنها 'الأكثر سلبية وقساوة في تاريخ الرئاسة الأميركية'، وفاق عدد التغريدات التي ظهر فيها debate# سبعة ملايين تغريدة.

مناظرة ترامب وكلينتون شغلت أيضاً مستخدمي تويتر في دول عربية عدة أبرزها الكويت ومصر ولبنان، حيث دشن مغردون عدداً من الهاشتاغات أبرزها #ترامب و #كلينتون و #كلينتونvsترامب و#مناظرة_ترامب_و_كلينتون.

ومن أكثر المواضيع التي اهتم بها المغردون العرب موضوع سوريا الذي تداولته كلينتون، لكن بشكل عام جاءت غالبية التعليقات ساخرة، خاصة فيما يتعلق بقول ترامب إنه لو كان رئيساً 'لكان مكان هيلاري في السجن'.

وفاق العدد الكلي للتغريدات التي وردت باللغة العربية 18 ألف تغريدة.