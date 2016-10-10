مجلس الوزراء: التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الكويت

ثمن مجلس الوزراء الجهود المخلصة التي بذلها رجال الأمن بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في سبيل الحفاظ على امن البلاد واستقرارها، مشددا على التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه زعزعة الامن وترهيب المواطنين والمقيمين، ومنوها بأهمية تعاون المواطنين مع رجال الامن ودعم كل الجهود في مواجهة افة الارهاب والقضاء عليها.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

واستمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول تفاصيل عملية ضبط احد الارهابيين المنتمين الى ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي وإحباط مخطط لعمل إرهابي يستهدف امن واستقرار البلاد، منوها بانه جار استكمال التحقيقات للتوصل الى كافة ملابسات هذا المخطط الارهابي وشركائه.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في الكويت (يونيو 2016) والذي تضمن شرحا للاعمال التي تم انجازها والخطوات المقبلة ومنها وضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ (الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت) كما تضمن التقرير متابعة اقرار قانون الاعسار (الافلاس) وحث الجهات الحكومية على الالتزام بكافة القرارات والاجراءات والتوجيهات الخاصة بتحسين بيئة الاعمال وايصالها مباشرة الى اللجنة.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الخطة التشغيلية لإدارة النافذة الواحدة والتي جاءت تنفيذا للاحكام الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013 وقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013 وتختص النافذة الواحدة بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات وتغييرات تطرأ عليه وإعداد أدلة إرشادية، حيث سيتم البدء باستقبال طلبات تأسيس الشركات اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.

كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري لبرنامج المشاريع البيئية للفترة من ابريل الى يونيو 2016 والمتضمن اهم الانجازات والتطورات للمشاريع المقرة ونسبة الانجاز للمطالبات حسب كل جهة ونسبة المصروفات والالتزامات والجدول الزمني للانتهاء من كل مطالبة وتضمن التقرير كذلك اهم التوصيات الهادفة الى تسريع العمل في المشاريع.

وأبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان ابراهيم ناصر الصوله احد ابرز اساتذة الفن الموسيقي في الكويت وملحن النشيد الوطني الكويتي، واذ يستذكر المجلس انجازات الفنان الراحل في خدمة الفن والموروث الشعبي الكويتي ليسأل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.