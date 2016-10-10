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11/10/2016 1:31:03 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: «جاستا» خرقٌ للمواثيق..«الكهرباء والماء» تلتهم نصف المصروفات المخصصة للخدمات.. استجواب الصالح إلى المجلس... بعد غدٍ.. العراق: القضاء يعيد نواب الرئيس إلى مناصبهم


10/10/2016  الآن - صحف محلية  11:48:31 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: «جاستا» ...
من الجريدة

 

الجريدة

الأمير: «جاستا» خرقٌ للمواثيق

 يعقوب يفشل في إصدار «لائحة الفساد»

 استجواب الصالح إلى المجلس... بعد غدٍ

 الأنباء

حفظ وسحب طلب إيقاف قياديين في «الزراعة»

 مساع نيابية لاحتواء «التأزيم»

 بدل السكن للمعلمين يصرف كاملاً الشهر الجاري ولا خصم للفروقات من المعلمات

 النهار

العراق: القضاء يعيد نواب الرئيس إلى مناصبهم

 المعلمون التونسيون انضموا للمحتجين على «بدل الإيجار»

«السكنية»: منح رخص البناء في «المطلاع» نهاية 2018

 الراي

3000 عسكري لحفظ أمن العاشر من محرّم

 «الكهرباء والماء» تلتهم نصف المصروفات المخصصة للخدمات

 


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