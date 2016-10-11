الإفراج عن الإيرانيين مصوري الحسينيات

أعلن السفير الإيراني لدى الكويت الدكتور علي رضا عنايتي أن الجهات الأمنية الكويتية أفرجت عن المواطنين الإيرانيين اللذين تم توقيفهما الخميس الماضي.

وقال عنايتي في تصريح نشرته صحيفة الراي إن «السفارة الإيرانية باشرت عبر القسم القنصلي متابعة القضية فور علمها بخبر إلقاء القبض على اثنين من رعاياها، للوقوف على تفاصيل القضية، حيث تم الإفراج عنهما أول من أمس بعد التحقيق معهما والتأكد من عدم وجود ما يستدعي إيقافهما».

وثمّن عنايتي التجاوب والتعاون الكبيرين من السلطات الكويتية المختصة مع القسم القنصلي في السفارة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الخميس الماضي أن «الأجهزة الأمنية المختصة والمكلفة بتأمين الحسينيات والحفاظ على سلامة مرتاديها، تمكنت من رصد وضبط اثنين من الجنسية الإيرانية يقومان بتصوير إحدى الحسينيات في محافظة حولي وبمواقع أخرى، وتم العثور في هواتفهما النقالة على صور تثير حولهما الريبة والاشتباه».