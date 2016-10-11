الإعدام لقاتل والد زوجته

قضت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار وليد الكندري بإعدام عسكري في وزارة الداخلية قتل والد زوجته في منطقة صباح الناصر .

وكان الجاني قتل والد مطلقته البالغ من العمر 74 عاما نتيجة خلاف اسري بينهم. بإطلاق النار من سلاح (m16) الذي كان بعهدته من مقر عمله في مخفر العارضية.