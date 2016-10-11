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11/10/2016 1:37:09 PM

الإعدام لقاتل والد زوجته


11/10/2016  الآن -محمد الكندري  1:04:00 PM
الإعدام لقاتل والد زوجته

 

قضت محكمة الجنايات اليوم  برئاسة المستشار وليد الكندري بإعدام عسكري في وزارة الداخلية قتل والد زوجته في منطقة صباح الناصر .

وكان الجاني قتل والد مطلقته البالغ  من العمر 74 عاما نتيجة خلاف اسري بينهم.  بإطلاق النار من سلاح (m16) الذي كان بعهدته من مقر عمله في مخفر العارضية.

 



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