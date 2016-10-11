الإعدام لقاتل والد زوجته

قضت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار وليد الكندري بإعدام عسكري في وزارة الداخلية قتل والد زوجته في منطقة صباح الناصر .
وكان الجاني قتل والد مطلقته البالغ من العمر 74 عاما نتيجة خلاف اسري بينهم. بإطلاق النار من سلاح (m16) الذي كان بعهدته من مقر عمله في مخفر العارضية.
قضت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار وليد الكندري بإعدام عسكري في وزارة الداخلية قتل والد زوجته في منطقة صباح الناصر .
وكان الجاني قتل والد مطلقته البالغ من العمر 74 عاما نتيجة خلاف اسري بينهم. بإطلاق النار من سلاح (m16) الذي كان بعهدته من مقر عمله في مخفر العارضية.