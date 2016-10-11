43 قتيلاً جراء القصف الروسي على حلب اليوم

بلغ عدد ضحايا القصف الروسي، اليوم الثلاثاء، على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بمدينة حلب شمالي سوريا 43 قتيلاً، وعشرات الجرحى من المدنيين.

وأفاد أنصار نجيب أحد المسؤولين في الدفاع المدني بحلب (تابع للمعارضة)، لمراسل الأناضول، أن الطيران الروسي استهدف الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بأكثر من 30 قتبلة ارتجاجية، مشيراً إلى أن القصف 'شمل معظم أحياء المدينة المحاصرة'.

وأوضح نجيب، 'أن 27 شخصاً قتلوا في حي بستان القصر، و14 في حي الفردوس، فيما لقي شخصان مصرعهما في حي القاطرجي'، لافتاً إلى أن 'عدد الجرحى وصل إلى 80 شخصًا مع مواصلة فرق الدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الأنقاض'.

وأشار إلى أن 'دماراً كبيراً أحدثه القصف في المناطق المستهدفة، التي تعاني أساسا من دمار كبير جراء استهدافها بقصف متواصل على مدار السنوات الأربع الماضية'.

ونهاية سبتمبر الماضي، بدأت روسيا، لأول مرة، استخدام القنابل 'الارتجاجية' في قصف مناطق المعارضة في سوريا.

وهذا النوع من القنابل مخصص في الأساس لضرب الملاجئ الأرضية والأنفاق والأماكن شديدة التحصين.