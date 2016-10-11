وفيات الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

فريح وارد صنيدح مرزوق، «68 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ق9، ش18، م9، للنساء: صباح الناصر، ق10، ش2، ج4، م36، ت: 96612669 – 99765935.

سارة محمد علي العازمي، زوجة مرزوق سعد بن حجر العازمي، «72 عاماً»، يشيع عصر الغد، القصور، ق1، ش8، م14، ت: 99446293.

نادية محمد سليمان، ارملة نبيه محمد صميعر، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقة، ق1، ش10، م402، للنساء: الرقة، ق1، ش10، م400، ت: 99408088.

عكاش سعد مطر العبدلي، «74 عاماً»، شيع، للرجال: فهد الأحمد، ق4، ش401، م27، للنساء: الرقة، ق4، ش6، م37، ت: 99920555 – 97244424.

خاتونة مهدي ميرزا، ارملة موسى محمد تقي بن غالب، «93 عاماً»، شيعت، الشعب، مسجد عمار بن ياسر «العزاء الخميس والجمعة فقط»، ت: 99601900.

خالد مبارك عبدالله الوهيب، «75 عاماً»، يشيع صباح الغد ، للرجال: السرة، ق4، ش1، م23، للنساء: مشرف، ق2، طريق 59، ش6، م13، ت: 99204314 – 99339598.

فلاح مطلق هذال الصواغ، «55 عاماً»، يشيع صباح الغد بمقبرة صبحان، الفنطاس، ق2، ش12، م15، ت: 60470000 – 60490000 – 66966615.