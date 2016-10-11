رحل النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي فلاح الصواغ بعد حياة حافلة بالمواقف والبطولات، شعارها العطاء والعمل المتواصل في خدمة قضايا الأمة والدفاع عن الحق والعدل.

وعقب نبأ وفاة الصواغ اليوم الثلاثاء تصدر هاشتاج '#فلاح_الصواغ' موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، وبدأ المسؤولون والسياسيون والكتَّاب والناشطون على 'تويتر' بالترحم على الصواغ وذكر مناقبه ومواقفه المشرفة في مجلس الأمة.

وقال محمد هايف المطيري، أمين عام تجمع ثوابت الأمة: 'إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم أخانا العزيز فلاح الصواغ، وأكرم نزله والذي سيوارى الثرى صباح الغد الأربعاء الساعة 9 صباحاً في مقبرة صبحان'.

وقال النائب السابق محمد الدلال: 'رحم الله بوسعود فلاح الصواغ.. نجده دوماً في مواطن الدفاع عن الحق والعدل ومصلحة الأمة ووفياً لدينه ولشعبه وللدستور'.

النائب السابق عن الحركة الدستورية د. جمعان حربش، قال على 'تويتر': 'اللهم إني احتسب أخي الغالي فلاح الصواغ عندك، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة'.

وعلق النائب في مجلس فبراير 2012 أسامة الشاهين على وفاة الصواغ قائلاً: 'ترجل الفارس فلاح الصواغ بعد حياة ملأها بالعطاء والعمل والنصح، رحمه الله بواسع رحمته وألهم محبيه الصبر'.

راشد حمدان العازمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، قال على صفحته في 'تويتر: 'خذها قاعدة في الحياة؛ كن مسؤولاً عن حياتك ولست مسؤولاً عن حياة الآخرين، إذا باعوا البلد لا تبع أنت، قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، #فلاح_الصواغ'.

وقال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت أ.د. فهد الدبيس: 'فلاح الصواغ طيب الأخلاق، حسن الطبع، ترى الصدق في عينيه، ما أكثر محبيه.. اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه، وأسكنه فسيح جناتك'.

وقال المحامي محمد الحميدي: 'أشهد الله أن فلاح الصواغ رجل وطني مخلص من الطراز الأول، جعل الكويت نصب عينيه وبدأها على نفسه ولم نرَ منه إلا الحب والحرص والوفاء للوطن'.

عايض السوارج، ناشط على 'تويتر': 'النائب السابق فلاح الصواغ في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله ونشهد أنه أدى الأمانة.. رحمك الله يا أبا سعود'.

فالح الهاجري، ناشط على 'تويتر': 'ترجــّل الفارس.. فلاح الصوّاغ عفيف النفس، نظيف اليد، حيّ الضمير، لم يلوّث يده برشوة ولم يبع كرامته بحظوة، نسأل الله أن يجعله في عليّين؛ أنتم شهداء الله في أرضه'.

علي السند، أكاديمي وإعلامي: 'اللهم نشهدك أن فلاح الصواغ قد أدى الأمانة، وأخلص في عمله، ونصر الحق، ورفض الظلم.. نحسبه ولا نزكي على الله أحداً'.

داهم القحطاني، مستشار إعلامي وسياسي، قال في نعي الصواغ: 'رحمك الله وأسكنك الجنة يا فلاح الصواغ.. الأخلاق الرفيعة.. والابتسامة الدائمة.. وعفة النفس ونظافة الجيب.. والإخلاص في العمل الوطني'.

وقال د. عبدالهادي العجمي في وفاة النائب السابق الصواغ: 'خرج من الدنيا براية بيضاء كأنه خرج ممتطياً تاريخه المشرف، نقول للصوص: هنا الفرق الصواغ فاز بالتاريخ المشرف رحمه الله'.

وأضاف العجمي على حسابه في 'تويتر': 'اليوم نقول لكل من صوت للصواغ حتى يمثل الأمة: شكراً لكم قدمتم للكويت رجلاً شريفاً لا يخون ولا يسرق، هكذا يجب أن يختار ممثل القوم'.

وتابع: 'الدرس المستفاد من تجربة تقديم فلاح الصوّاغ ليكون ممثلاً للأمة أنك لن تشعر بالخجل أو العار أو الخيانة، وحين يغادر الحياة ستشعر بالفخر أنه مثَّلك'.

سعد بن صقر العجمي، مغرد على 'تويتر' قال: 'فُجعت الكويت بوفاة النائب السابق فلاح الصواغ صاحب المواقف المشرفة والذي كان همه وطنه وحماية المواطنين من الفاسدين'.

وقال د. عادل الدمخي: 'نعم الشجاع الشهم محب الخير ناصر الحق، والله حسيبه'.