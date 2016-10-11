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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت وبروناي توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات.. إردوغان للعبادي: اعرف حجمك.. «التربية»: صرف مستحقات المنتهية خدماتهم بعد أبريل.. العلي لـ «الراي»: تنظيم بيع العقارات الكويتية


11/10/2016  الآن - صحف محلية  11:41:07 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت وبروناي ...
من الأنباء

الجريدة

تصعيد يسبق الحل

 ضبط وإحضار لمدير الشركة المتهمة بالنصب

 إردوغان للعبادي: اعرف حجمك

 الأنباء

الانتخابات.. قاب قوسين

 الكويت وبروناي توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات

 العيسى طلب تأجيل تخفيض بدل سكن المعلمين

 الراي

العلي لـ «الراي»: تنظيم بيع العقارات الكويتية

العبيدي يجدّد شباب «الصحة» بتدوير شامل: إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة

 دميثير عبّر عن «الجو الداكن»: إننا محلولون... لقد جمعت أغراضي

 النهار

«الصحة»: 70 قيادياً خدموا 35 سنة.. إلى التقاعد

 «التربية»: صرف مستحقات المنتهية خدماتهم بعد أبريل

 

 


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