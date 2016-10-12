بروناي تدعم ترشيح الكويت لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

عرب سلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه حسن معز الدين والدولة عن دعم بلاده لترشيح دولة الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة (2018 - 2019) تقديراً لدورها في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، وذلك في بيان مشترك صادر بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى السلطنة.

وقال البيان إن «قائدي البلدين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في بانكوك خلال الفترة من 9 الى 10 اكتوبر الجاري، إضافة الى آخر التطورات في الشرق الأوسط لاسيما الوضع في فلسطين والعراق وسورية واليمن. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن لتحقيق سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية».

وأبدى سلطان بروناي تقديره لدولة الكويت «لاستضافتها محادثات السلام اليمينة تحت مظلة الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي فيها»، كما أشاد بـ«إسهامات دولة الكويت في المجال الإنساني واستضافتها للعديد من المؤتمرات الإنسانية من أجل سورية».

وأعربت دولة الكويت وسلطنة بروناي دار السلام في البيان المشترك عن ارتياحهما لمستوى علاقات الصداقة الثنائية الحميمة التي تربط بين البلدين، واتفقتا على تعزيز تلك العلاقات القيمة.

وذكر البيان المشترك إن سمو أمير البلاد وسلطان بروناي 'رحبا بزيادة حجم التبادل التجاري التي انعكست على الإمكانات الهائلة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين، مؤكدين على الأهداف المشتركة لتنويع مصادر الدخل وأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسية وإبراز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام في التنمية المستدامة'.

وفي هذا الإطار، أعرب قائدا البلدين عن تطلعهما لعقد أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني خلال الفترة من 5 الى 6 ديسمبر 2016 في بندر سري بغاون بروناي دار السلام، والتي ستسعى الى تحديد واستكشاف مزيد من التعاون خاصة في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكد قائدا البلدين خلال المباحثات الرسمية على الجهود المبذولة لدعم توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين من خلال استكشاف الفرص التي تعود بالفائدة المتبادلة مثل مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز والتعليم والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين والشؤون الاسلامية.

وشهد القائدان بعد ذلك مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة بروناي دار السلام وحكومة دولة الكويت شملت مذكرة تفاهم التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة واتفاقية حول الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية وبروتوكول تعديل اتفاقية الازدواج الضريبي والتهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل ومذكرة تفاهم حول تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الثنائي ومذكرة تفاهم حول التدريب بين وزارة الخارجية وتجارة بروناي دار السلام ووزارة خارجية دولة الكويت.