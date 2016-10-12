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12/10/2016 7:52:07 PM

ديون مصر الخارجية ترتفع بنسبة 16% خلال عام


12/10/2016  الآن - وكالات  6:40:27 PM
ديون مصر الخارجية ترتفع بنسبة 16% خلال عام

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه.

وقال البنك المركزي المصري، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني اليوم، إن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 55.764 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2016.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

وأسقطت الدول الأعضاء في نادي باريس (تجمع دول دائنة) نصف مديونية مصر الخارجية، التي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو/أيار 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

وتنتظر مصر خلال وقت لاحق من العام الجاري، موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي، لمنحها قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.



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