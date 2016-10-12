وفيات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016

حسين حمد حسين النبهان، 54 عاماً، (شيع)، رجال: الرقة، ق4، ش5، م40، تلفون: 99773942، نساء: جابر العلي، ق7، ش39، م37، تلفون: 99411880

محمد جعفر عزام الشمري، 78 عاماً، (شيع)، رجال: الزهراء، ق6، شارع 615، م46، تلفون: 99000451، نساء: السلام، ق5، شارع 20 (عبدالرحيم الزنكي)، م21، تلفون: 99281114

هشام أحمد فيحان، 51 عاماً، (شيع)، رجال: الروضة، ق2، شارع علي سليمان بوكحيل، صالة دسمان، تلفون: 99922947، نساء: العقيلة، ق1، ش109، م18، تلفون: 55437998

صالح حمد صالح علي الحسن، 31 عاماً، (يشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: العديلية، ق3، ش39، م29، تلفون: 66881162، نساء: صباح السالم، ق4، ش21، م8، تلفون: 66615637

إنا لله وإنا إليه راجعون