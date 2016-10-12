حماس تحذر من نزع شرعية محاكمها في غزة

حذرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، من محاولات نزع الشرعية عن الجسم القضائي الموجود في قطاع غزة، والذي تسيطر عليه الحركة منذ 2007.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن 'استمرار حكومة التوافق في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح'.

وأضاف أبو زهري في بيان رسمي، أن 'حركته تدين سياسة العبث والتلاعب بالانتخابات من قبل حكومة رام الله، متهماً إياها بالتراجع عن العهود التي قطعتها على نفسها'.

وأشار إلى أن 'الحكومة تراجعت عن التعهدات التي أعلنتها وأبلغتها للفصائل من خلال لجنة الانتخابات، بشأن احترام دور المؤسسات القضائية والأمنية في غزة والضفة في الإشراف على الانتخابات المحلية'.

وشدد على أن 'أي محاولة لتعديل القانون بهدف رفع الغطاء عن المؤسسات القضائية في غزة أو خدمة مواقف حركة فتح ومصالحها ستزيد الأوضاع تعقيداً، على حد وصف الناطق باسم حماس'.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، أكد أمس خلال لقائه بمجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية، أن قرار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية، التي كان مزمع إجراؤها خلال الشهر الحالي، جاء لضمان توفر جسم قضائي نزيه قادر على الإشراف على الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قبل أيام قراراً بوقف إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لعدم شرعية المحاكم التي تسيطر عليها حماس، وإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، لكن الحكومة الفلسطينية أعلنت تأجيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بناء على توصية من لجنة الانتخابات المركزية، والتي أكدت أن إجراء الانتخابات في جزء من فلسطين سيعزز الانقسام.