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13/10/2016 1:55:08 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- موسكو تنظم اجتماعاً إقليمياً حول سورية في لوزان.. الخرينج يدعو إلى الكف عن الترويج لحل المجلس.. «السكنية»: استبعاد الشركات المخالفة من المناقصات.. الصانع دشن استراتيجية وزارة العدل الجديدة


12/10/2016  الآن - صحف محلية  11:55:24 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- موسكو تنظم اجتماعاً ...
من الجريدة

الجريدة

لا إلغاء للدعوم

 ثلاثة استجوابات تقدم اليوم

 موسكو تنظم اجتماعاً إقليمياً حول سورية في لوزان

 الأنباء

الخرينج يدعو إلى الكف عن الترويج لحل المجلس

 القطاع النفطي يعين 244 مواطناً من حديثي التخرج

 النهار

«السكنية»: استبعاد الشركات المخالفة من المناقصات

 الصانع دشن استراتيجية وزارة العدل الجديدة

 العبيدي «نفض» الصحة وضخ الدماء الجديدة فيها

 الراي

«المالية»: صرف الـ 75 ليتر بنزين بـ «المدنية» ... خلال شهرين

 رفع شرط الالتحاق بعائل للوافدين من 250 إلى 450 ديناراً

 «تشاورية» عجمان «الخامسة» تسعى لتقليص مرشحيها إلى خمسة

 


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