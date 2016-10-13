عسكري سكران يضرب المصلين فجراً

كشف مصدر امني لغز ضرب المصلين فجرا مشيرا الي ان السر وراء ضرب المصلين فجرا .

وقال المصدر انه ورد بلاغ من العمليات يفيد بوجود شخص يلبس عسكري يقوم بضرب المصلين وتصويرهم اثناء صلاة الفجر بمسجد الخطيب بمنطقة المنقف وعند انتقال دورية الي الموقع حيث تبين بان الشخص يدعى/ طً خ - غ.ك يعمل بوزارةالدفاع حيث انه يرتدي لبس عسكري وهو بحالة غير طبيعية وعند ابلاغه عن سبب تصويرهم وضربهم افاد بأن 'مو شغلكم' حيث انه المدعو من مشاهير التواصل الاجتماعي وعند إلاتصال على الشرطة العسكرية وإبلاغهم افادو بعدم استلامه حتى يتم تسجيل عليه قضية وعندها تم احالته الي مخفر آبو حليفه وتسجيل قضية رقم ٢٠١٦/٣٣٨ جنح ابو حليفة (( اشتباه بحاله غير طبيعية ))